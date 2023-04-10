



В 2023 году в результате терактов погибло 19 человек

Смерть Люси Ди сегодня после атаки в Иорданской долине, в результате которой она была тяжело ранена, а ее дочери Майя и Рина убиты, увеличила число погибших в результате терактов, совершенных против израильтян в последние месяцы до 19.



Вчера на кладбище Гуш-Эцион похоронили 15 и 20-летних сестер. Вскоре после стрельбы в Иорданской долине реки итальянский турист Алессандро Парини был убит в результате теракта в Тель-Авиве.



В феврале братья Халель и Ягель Янив были убиты в результате теракта в арабской общине Хавара. Также в феврале братья Ашер Менахем и Яаков Исраэль Палей были убиты в результате тарана террористов в районе Рамот в Иерусалиме. Им было всего восемь и шесть лет. Третья жертва, Альтер Шломо Ледерман, был убит в результате того же нападения в Иерусалиме.



В январе семь человек были убиты в результате стрельбы в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме во время субботней молитвы.



В феврале офицер пограничной полиции штаб-сержант Асиль Саваед был убит на контрольно-пропускном пункте Шуафат, когда 13-летний террорист ударил его ножом. Также в феврале гражданин США и Израиля Элан Ганелес был убит в результате стрельбы на шоссе 90 между Мертвым морем и Иерихоном. А в марте Ор Эшкар был убит в результате перестрелки в центре Тель-Авива.



