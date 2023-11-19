



Университет Альберты уволил директора, отрицавшую изнасилования 7 октября

Университет Альберты в Эдмонтоне (Канада) в своем заявлении сообщил, что уволил руководителя центра по борьбе с сексуальным насилием Саманту Пирсон, которая подписала открытое письмо, отрицающее, что террористы ХАМАСа, насиловали женщин во время разрушительного наступления на юг Израиля 7 октября.



Саманта Пирсон подписала письмо, озаглавленное "Встаньте на сторону Палестины: Призыв к политическим лидерам прекратить соучастие в геноциде".



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Авторами письма стали Сьюзан Ким, член городского совета в Виктории, и Сара Джама, депутат парламента провинции Онтарио, исключенная из Новой демократической партии за высказывания, сделанные всего через три дня после кровавой бойни 7 октября, в которых Израиль был назван государством "апартеида" и игнорировались злодеяния ХАМАСа.



В письме, опубликованном в сети X, Университет Альберты сообщает, что "недавнее некорректное и несанкционированное использование названия Центра по борьбе с сексуальным насилием при университете для поддержки открытого письма вызвало понятную обеспокоенность членов нашего сообщества и общественности".



"С сегодняшнего дня директор центра больше не работает в университете", - говорится в письме.

