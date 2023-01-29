Установлены имена всех погибших от теракта в Неве-Яакове
К вечеру субботы стали известны имена всех погибших в пятничном теракте в Неве-Яакове.
Один из них – 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу, почтовый служащий, семьянин, отец троих детей. Рафаэль направлялся в синагогу, когда на его пути оказался вооруженный пистолетом арабский террорист.
Еще двое – 40-летние супруги Эли Мизрахи и Натали Зискин. Как выяснилось в ходе расследования, пара услышала внизу выстрелы и устремилась на улицу, чтобы помочь пострадавшим. Внизу стоял с пистолетом 20-летний араб из Шуафата. Натали Зискин – русскоязычная репатриантка, приехавшая в страну в 90-х. Она работала в пищевом блоке больницы "Хадасса". Эли и Натали поженились два года назад.
Позже стали известны имена еще трех погибших. Среди них гражданка Украины, 59-летняя Ирина Королёва из Запорожья, работница по уходу за пожилыми людьми, приехавшая в Израиль в 2017 году е. Ирина шла по проспекту Неве-Яаков именно в тот момент, когда террорист начал стрельбу.
Шестой погибший – 68-детний Шауль Хай, распорядитель синагоги "Атерет Авраам".
Седьмой погибший – 26-летний Илья Сосницкий, о котором пока нет дополнительных данных.
All the seven victims of Shabbat evening's deadly PALESTINIAN TERRORIST attack in Neve Yaakov, Israel have now been named.— The Country of Israel 🇮🇱 #AmYisraelChai ✡ (@JanetNewcomb) January 29, 2023
Israel's Government must NOW take whatever action is necessary to stop PALESTINIAN TERRORISM within Israel!!!#JewHatred pic.twitter.com/fgDxY8kUUs
Теракт в Неве-Яакове произошел около четверти девятого вечера в пятницу. Алькам Хайри из Шуафата открыл огонь по прохожим на главном проспекте квартала, около синагоги "Атерет Яаков". Он застрелил семь человек и ранил еще нескольких, затем сел в автомобиль и попытался скрыться, но дорогу террористу перекрыл полицейский патруль, и в перестрелке Хайри был убит.