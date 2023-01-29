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Установлены имена всех погибших от теракта в Неве-Яакове
29.01.2023 07:04 Наталья Богинская

Установлены имена всех погибших от теракта в Неве-Яакове

К вечеру субботы стали известны имена всех погибших в пятничном теракте в Неве-Яакове.

Один из них – 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу, почтовый служащий, семьянин, отец троих детей. Рафаэль  направлялся в синагогу, когда на его пути оказался вооруженный пистолетом арабский террорист.

Еще двое – 40-летние супруги Эли Мизрахи и Натали Зискин. Как выяснилось в ходе расследования, пара услышала внизу выстрелы и устремилась на улицу, чтобы помочь пострадавшим. Внизу стоял с пистолетом 20-летний араб из Шуафата. Натали Зискин – русскоязычная репатриантка, приехавшая в страну в 90-х. Она работала в пищевом блоке больницы "Хадасса". Эли и Натали поженились два года назад.

Позже стали известны имена еще трех погибших. Среди них гражданка Украины, 59-летняя Ирина Королёва из Запорожья, работница по уходу за пожилыми людьми, приехавшая в Израиль в 2017 году е. Ирина шла по проспекту Неве-Яаков именно в тот момент, когда террорист начал стрельбу.

Шестой погибший – 68-детний Шауль Хай, распорядитель синагоги "Атерет Авраам".

Седьмой погибший – 26-летний Илья Сосницкий, о котором пока нет дополнительных данных.


Теракт в Неве-Яакове произошел около четверти девятого вечера в пятницу. Алькам Хайри из Шуафата открыл огонь по прохожим на главном проспекте квартала, около синагоги "Атерет Яаков". Он застрелил семь человек и ранил еще нескольких, затем сел в автомобиль и попытался скрыться, но дорогу террористу перекрыл полицейский патруль, и в перестрелке Хайри был убит.
 

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