Установлены имена всех погибших от теракта в Неве-Яакове

К вечеру субботы стали известны имена всех погибших в пятничном теракте в Неве-Яакове.



Один из них – 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу, почтовый служащий, семьянин, отец троих детей. Рафаэль направлялся в синагогу, когда на его пути оказался вооруженный пистолетом арабский террорист.



Еще двое – 40-летние супруги Эли Мизрахи и Натали Зискин. Как выяснилось в ходе расследования, пара услышала внизу выстрелы и устремилась на улицу, чтобы помочь пострадавшим. Внизу стоял с пистолетом 20-летний араб из Шуафата. Натали Зискин – русскоязычная репатриантка, приехавшая в страну в 90-х. Она работала в пищевом блоке больницы "Хадасса". Эли и Натали поженились два года назад.



Позже стали известны имена еще трех погибших. Среди них гражданка Украины, 59-летняя Ирина Королёва из Запорожья, работница по уходу за пожилыми людьми, приехавшая в Израиль в 2017 году е. Ирина шла по проспекту Неве-Яаков именно в тот момент, когда террорист начал стрельбу.



Шестой погибший – 68-детний Шауль Хай, распорядитель синагоги "Атерет Авраам".



Седьмой погибший – 26-летний Илья Сосницкий, о котором пока нет дополнительных данных.

All the seven victims of Shabbat evening's deadly PALESTINIAN TERRORIST attack in Neve Yaakov, Israel have now been named.



Israel's Government must NOW take whatever action is necessary to stop PALESTINIAN TERRORISM within Israel!!!#JewHatred pic.twitter.com/fgDxY8kUUs