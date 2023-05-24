



Условно-досрочное освобождение террориста Валида Дакки отложено

Решение об условно-досрочном освобождении террориста Валида Дакки было отложено до следующей среды после того, как семья жертвы, погибшей от его рук, раскритиковала израильские службы безопасности за то, что им не сообщили о слушании по условно-досрочному освобождению. Семья Дакки, которая ведет кампанию за его освобождение из-за рака костного мозга, заявила в, что решение об условно-досрочном освобождении террориста будет принято не 24 мая, а 31 мая.



Ортал Тамам, племянница солдата ЦАХАЛа Моше Тамама, который был замучен и убит террористической ячейкой Дакки, написала в Facebook в среду, что, по ее мнению, отсрочка была инициирована в расчете, что общественность забудет об этой проблеме. Сторонники семьи Тамам, в том числе другие жертвы терроризма, протестовали против слушаний по условно-досрочному освобождению рано утром в среду в Комиссии по тюрьмам Рамле.



Сторонники Дакки провели собственную акцию протеста в связи с его освобождением в Шхеме в среду и собираются провести еще одну демонстрацию в субботу вечером.



Бен-Гвир заявил во вторник, что он поручил Службе тюрем Израиля изучить, как Дакка был назначен в обычную комиссию по условно-досрочному освобождению и почему семья Тамам не была уведомлена.



“Дакка и должен окончить свою жизнь в тюрьме”, – сказал Бен-Гвир.