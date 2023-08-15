



Усилена охрана шоссе №433



Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал о борьбе с терроризмом на шоссе №433 Иерусалим-Тель-Авив.



Три месяца назад газета опубликовала статью о терроризме на шоссе №433, соединяющем Иерусалим с Тель-Авивом. За первые пять месяцев 2023 года было зафиксировано более 50 случаев бросания камней и бутылок с зажигательной смесью, и многим водителям стало казаться, что поездка по шоссе превращается в игру в русскую рулетку. Статья породила большой резонанс и привела к изменению политики региональной бригады Биньямина, которая поставило перед собой задачу сократить масштабы диверсионной деятельности на шоссе.



"Даже если граждане нас не видят, мы здесь и мы интенсивно работаем над предотвращением терроризма", - объяснила корреспонденту Исраэль Ха Йом командир батальона подполковник Йордан Шукрон. "Иногда нужно, чтобы кто-то показал тебя в зеркале, что "при всем хорошем, что ты делаешь, это - данные", поэтому после статьи мы решили с этим разобраться. Я сказал бойцам - никакого отдыха. Не спать, не есть, работать круглосуточно, чтобы остановить это явление".



Из данных, предоставленных ЦАХАЛом, следует, что ситуация в районе действительно изменилась, хотя инциденты с бросанием камней и бутылок с зажигательной смесью по-прежнему имеют место. Если в феврале было зафиксировано пять случаев бросания камней, то после публикации статьи во второй половине мая произошел только один инцидент, а в июне - ни одного. В июле, когда в Дженине проводилась операция "Дом и сад", силы бригады предотвратили большинство инцидентов, но были зафиксированы два случая метания камней.



Капитан Таль Розенбаум, житель близлежащего Модиина, вместе со своей ротой был прикомандирован к 443-му маршруту. Это уникальный участок по нескольким причинам - это шоссе, длинный и узкий участок, где одной из сложностей является возможность разворота. ЦАХАЛ прекрасно знает об этом, и в любой момент с обеих сторон есть силы, которые открыто и тайно работают над пресечением терроризма. В то же время люди Шукрон провели масштабные операции по защите шоссе. Среди прочего были добавлены камеры наблюдения и применяются разведывательные средства, направленные на отслеживание потенциальных террористов.



"Это особенно важный участок", - поясняет подполковник Шукрон. "Это крупная дорога, соединяющая Иерусалим с Тель-Авивом, а поскольку она является автомагистралью, любой инцидент потенциально может представлять собой значительную опасность. Мы проанализировали места, где бросают камни и бутылки с зажигательной смесью, и добавили бойцов, меры мониторинга и разведывательные операции для искоренения терроризма. Мы проводим довольно много арестов, почти каждую ночь, в деревнях вокруг дороги, чтобы поддерживать сдерживающий фактор".