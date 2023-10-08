



UNRWA в Газе заявляет, что 20 000 палестинцев укрываются в ее школах

Агентство ООН по делам палестинских беженцев UNRWA заявляет, что более 20 тысяч человек нашли убежище в 44 школах, расположенных в окрестностях Газы.



"Число [перемещенных лиц] быстро растет", – говорит Инас Хамдан, исполняющий обязанности сотрудника по связям с общественностью в Газе.



Агентство сообщило, что три его школы получили "сопутствующий" ущерб в результате израильских авиаударов. Агентство также сообщило, что вчера, 7 октября, рано утром была прекращена работа девяти водозаборных скважин в Газе.



По словам Хамдана, сегодня, 8 октября, работа трех скважин возобновилась. Со вчерашнего дня закрыты центры распределения продовольствия агентства, обеспечивающие более 540 тысяч жителей Газы.