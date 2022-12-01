



UNRWA обнаружило под своей школой террористический тоннель

UNRWA, агентство ООН, занимающееся помощью и трудоустройством палестинских беженцев, объявила, что недавно обнаружила "рукотворное пространство" под территорией принадлежащей агентству школы в Газе.



"Агентство немедленно оцепило территорию и сделало все необходимое для обеспечения безопасности школы, включая постоянное оцепление этого пространства", - говорится в сообщении.



UNRWA заявило, что "агентство выразило решительный протест соответствующим властям в Газе, и выразило возмущение и осуждение по поводу присутствия такого сооружения под одним из его объектов".



UNRWA также заявило, что наличие такого туннеля под территорией школы UNRWA является серьезным нарушением нейтралитета агентства и международного права. "Более того, он подвергает детей и персонал агентства значительным рискам с точки зрения безопасности".

