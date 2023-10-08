Разрешено к публикации имя погибшего офицера спецназа
Новости » Арабо-израильский конфликт
UNIFIL призывает к "сдержанности"
08.10.2023 10:05 Алина Груднева

UNIFIL призывает к "сдержанности"

Миротворцы ООН, развернутые вдоль южной границы Ливана, призвали всех "проявлять сдержанность".

Уточняется, что UNIFIL постоянно контактирует как с ливанской, так и с израильской стороной.

"Миротворцы используют механизмы связи и координации для деэскалации", - сказано в заявлении.

Соответствующее заявление последовало за минометным обстрелом, совершенным "Хизбаллой" по северу Израиля. В ответ был открыт артиллерийский огонь, а также применен дрон для удара по террористической инфраструктуре.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы