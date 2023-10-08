



UNIFIL призывает к "сдержанности"

Миротворцы ООН, развернутые вдоль южной границы Ливана, призвали всех "проявлять сдержанность".



Уточняется, что UNIFIL постоянно контактирует как с ливанской, так и с израильской стороной.



"Миротворцы используют механизмы связи и координации для деэскалации", - сказано в заявлении.



Соответствующее заявление последовало за минометным обстрелом, совершенным "Хизбаллой" по северу Израиля. В ответ был открыт артиллерийский огонь, а также применен дрон для удара по террористической инфраструктуре.

