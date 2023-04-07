



UNIFIL предупреждают о риске "серьезной эскалации" между Израилем и Ливаном

UNIFIL, подразделение миротворческих сил ООН, дислоцированное вдоль буферной зоны между Израилем и Ливаном, сообщает, что ЦАХАЛ проинформировал их о том, что начнет "артиллерийский ответ" на ракетные обстрелы Израиля в четверг из Ливана.



В UNIFIL сообщили, что их персонал вскоре услышал громкие взрывы вокруг города Тир на юге Израиля и что глава миссии и командующий силами генерал-майор Арольдо Ласаро разговаривал с властями обеих сторон.



"Обе стороны заявили, что не хотят войны", — говорится в заявлении UNIFIL, предупреждающем, что "действия, совершенные в течение последнего дня, опасны и могут привести к серьезной эскалации".

