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Уничтожен еще один из главарей боевого крыла ХАМАСа
17.10.2023 16:38 Алина Груднева

Уничтожен еще один из главарей боевого крыла ХАМАСа

Армия обороны Израиля в ходе операции "Железные мечи" в Газе ликвидировала одного из главарей боевого крыла ХАМАСа.

Информацию об этом подтвердили в Telegram-канале террористической организации.

Уточняется, что в лагере беженцев Бурейдж уничтожен командир "Бригад Изз ад-Дин аль-Касам" в центральном округе Газы Айман Нофал.

Армия обороны Израиля информацию пока что не комментирует, но ранее военные сообщали, что поразили десятки объектов ХАМАСа.

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