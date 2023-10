Уничтожен еще один из главарей боевого крыла ХАМАСа

Армия обороны Израиля в ходе операции "Железные мечи" в Газе ликвидировала одного из главарей боевого крыла ХАМАСа.



Информацию об этом подтвердили в Telegram-канале террористической организации.



Уточняется, что в лагере беженцев Бурейдж уничтожен командир "Бригад Изз ад-Дин аль-Касам" в центральном округе Газы Айман Нофал.



Армия обороны Израиля информацию пока что не комментирует, но ранее военные сообщали, что поразили десятки объектов ХАМАСа.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group's General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE