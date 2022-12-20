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Умер террорист, убивший раввина Кахане
20.12.2022 07:08 Ольга Белозерова

Умер террорист, убивший раввина Кахане

Палестинский террорист Насер Абу Хамид, основатель группировки "Бригада мучеников Аль-Акса", скончался во вторник утром от рака.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

ШАБАС подтвердил, что Абу Хамид умер во время госпитализации в медицинский центр имени Ицхака Шамира.

Насер Абу Хамид был признан виновным в убийстве  семи человек и ранении еще 12-ти. Он был несколько раз заключен в тюрьму по обвинению в терроризме и был приговорен к пожизненному заключению за теракты. В конце 2000 года он убил раввина Биньямина Кахане и его супругу. 

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