



Умер террорист, раненый ЦАХАЛом

Палестинский террорист, раненый сегодня ЦАХАЛом в лагере беженцев Балата в Шхеме, умер от полученных ран.



Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные вошли сегодня в лагерь беженцев для проведения арестов подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



"Во время операции в лагере беженцев Балата в городе Шхем силы открыли огонь по стрелявшим в них боевикам. Подозреваемый был ранен", — сказано в заявлении ЦАХАЛа.