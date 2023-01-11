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Умер террорист, раненый ЦАХАЛом
11.01.2023 17:00 Алина Груднева

Умер террорист, раненый ЦАХАЛом

Палестинский террорист, раненый сегодня ЦАХАЛом в лагере беженцев Балата в Шхеме, умер от полученных ран.

Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные вошли сегодня в лагерь беженцев для проведения арестов подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

"Во время операции в лагере беженцев Балата в городе Шхем силы открыли огонь по стрелявшим в них боевикам. Подозреваемый был ранен", — сказано в заявлении ЦАХАЛа.

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