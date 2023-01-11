Умер террорист, раненый ЦАХАЛом
Палестинский террорист, раненый сегодня ЦАХАЛом в лагере беженцев Балата в Шхеме, умер от полученных ран.
Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные вошли сегодня в лагерь беженцев для проведения арестов подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
"Во время операции в лагере беженцев Балата в городе Шхем силы открыли огонь по стрелявшим в них боевикам. Подозреваемый был ранен", — сказано в заявлении ЦАХАЛа.
استشهاد أحمد عامر سليم أبو جنيد ٢١ عاماً، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس صباح اليوم في مخيم بلاطة بنابلس. pic.twitter.com/xmxrGXvYgA— Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 11, 2023