



Умер "архитектор соглашений Осло"

Ахмед Куреи, один из "архитекторов" соглашений Осло и бывший премьер-министр ПА, скончался в возрасте 85 лет. О смерти одного из главных переговорщиков 1990-х годов с Израилем, которые создали Палестинскую автономию, объявил президент ПА Махмуд Аббас.



Причина смерти не была обнародована, но известно, что Куреи некоторое время страдал от сердечного заболевания.



Родившийся в 1937 году в Абу-Дисе вблизи Иерусалима Куреи присоединился к движению ФАТХ в 1968 году.



Он быстро поднялся по служебной лестнице под руководством ее основателя, покойного палестинского лидера Ясира Арафата, и в 1989 году стал членом ее руководящего органа, Центрального комитета. Он также был членом Исполнительного комитета ООП.



Куреи возглавлял палестинскую делегацию в Осло, где интенсивные переговоры с Израилем привели к мирным соглашениям в 1993 году, в соответствии с которыми были созданы Палестинская администрация и районы самоуправления на палестинских территориях.



Куреи получил место на первых парламентских выборах в 1996 году и возглавил Законодательный совет ПА.



После того, как Аббас ушел в отставку с поста первого премьер-министра ПА в 2003 году, Арафат заменил его Куреем. Он занимал этот пост до 2006 года, когда террористическая группировка ХАМАС одержала убедительную победу на вторых выборах в ПА.



В 2012 году Куреи выразил уверенность в том, что единое государство для израильтян и палестинцев может быть единственным жизнеспособным решением конфликта.



