Уличные бои в Сдероте: видео
В Сдероте продолжаются уличные бои между силами безопасности и террористами. ЦАХАЛ проводит зачистку города.
Бои также произошли возле полицейского участка, который ранее был захвачен террористами.
Зачистка армией Израиля в городе Сдерот, три километра от Сектора Газа. pic.twitter.com/tJh9lTQMd4— распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 7, 2023
Сообщается что израильская группа командос вошла в Сдерот.— Omar Bozkurt 5🇦🇿🇺🇦🤘 (@OmarHuseyn31398) October 7, 2023
⚔️🇮🇱 pic.twitter.com/oTkVhXjd6T
Израильские силовики ведут бой с ХАМАС в городе Сдерот недалеко от Сектора Газа.— Георгий Игнатьев (@Georgij455117) October 7, 2023
Также сообщают, что 7 батальонов ЦАХАЛа вошли в пограничные поселения вокруг Газы, чтобы отбросить боевиков ХАМАС.#Israel #Palestine #Hamas #Palestinian #war #เอิร์ทมิกซ์ #israil #news #Bayern pic.twitter.com/a3yEpS9DD5