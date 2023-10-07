



Уличные бои в Сдероте: видео

В Сдероте продолжаются уличные бои между силами безопасности и террористами. ЦАХАЛ проводит зачистку города.



Бои также произошли возле полицейского участка, который ранее был захвачен террористами.

Зачистка армией Израиля в городе Сдерот, три километра от Сектора Газа. pic.twitter.com/tJh9lTQMd4 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 7, 2023