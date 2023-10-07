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Уличные бои в Сдероте: видео
07.10.2023 18:42 Алина Груднева

Уличные бои в Сдероте: видео

В Сдероте продолжаются уличные бои между силами безопасности и террористами. ЦАХАЛ проводит зачистку города.

Бои также произошли возле полицейского участка, который ранее был захвачен террористами.

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