Украина указала на связь между Россией и ХАМАСом
Посольство Украины в Израиле указало на связь между Россией и террористической организацией ХАМАС.
"Нет места сомнениям в том, что они принимают лидеров ХАМАСа. Они не осудили ужасную резню, произошедшую 7 октября. Они делают антиизраильские заявления", - сказано в заявлении дипмиссии.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Также в посольстве напомнили об антисемитских погромах, устроенных дагестанцами в аэропорту Махачкалы.
"Израиль имеет дело с терроризмом, Украина имеет дело с терроризмом. Террор есть террор, неважно где и против кого – мы не должны допустить его распространения", - добавили украинские дипломаты.