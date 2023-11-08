



Украина указала на связь между Россией и ХАМАСом

Посольство Украины в Израиле указало на связь между Россией и террористической организацией ХАМАС.



"Нет места сомнениям в том, что они принимают лидеров ХАМАСа. Они не осудили ужасную резню, произошедшую 7 октября. Они делают антиизраильские заявления", - сказано в заявлении дипмиссии.



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Также в посольстве напомнили об антисемитских погромах, устроенных дагестанцами в аэропорту Махачкалы.



"Израиль имеет дело с терроризмом, Украина имеет дело с терроризмом. Террор есть террор, неважно где и против кого – мы не должны допустить его распространения", - добавили украинские дипломаты.

