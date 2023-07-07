Угрозы в адрес ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве: начато расследование
В адрес гражданского Коби Йекутиэля, ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве, начали поступать угрозы.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Уточняется, что в социальной сети распространили видео с угрозами и подстрекательствами в адрес мужчины и его семьи.
Йекутиэль подал заявление в полицию. По факту происшествия начато расследование.
Напомним, мужчина, имеющий при себе легальное оружие, прибыл к месту теракта на мотоцикле и стал свидетелем нападения, перед тем, как вмешался.