



Угрозы в адрес ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве: начато расследование

В адрес гражданского Коби Йекутиэля, ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве, начали поступать угрозы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что в социальной сети распространили видео с угрозами и подстрекательствами в адрес мужчины и его семьи.



Йекутиэль подал заявление в полицию. По факту происшествия начато расследование.



Напомним, мужчина, имеющий при себе легальное оружие, прибыл к месту теракта на мотоцикле и стал свидетелем нападения, перед тем, как вмешался.



