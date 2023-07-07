Новости » Арабо-израильский конфликт
Угрозы в адрес ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве: начато расследование
07.07.2023 19:52 Алина Груднева

Угрозы в адрес ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве: начато расследование

В адрес гражданского Коби Йекутиэля, ликвидировавшего террориста в Тель-Авиве, начали поступать угрозы.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что в социальной сети распространили видео с угрозами и подстрекательствами в адрес мужчины и его семьи.

Йекутиэль подал заявление в полицию. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, мужчина, имеющий при себе легальное оружие, прибыл к месту теракта на мотоцикле и стал свидетелем нападения, перед тем, как вмешался.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru