



Угроза терактов - предупреждение израильтянам и евреям по всему миру

Министерство иностранных дел Израиля сделало предупреждение израильтянам и евреям по всему миру.



МИД призывает сохранять бдительность из-за высокой угрозы терактов на фоне "Дня ярости" в поддержку палестинцев, который объявлен на 13 октября.



Террористы ранее призвали сторонников по всему миру выйти на улицы и причинить вред израильтянам и евреям. МИД предупреждает, что акции могут перерасти в насилие.



Израильтянам, находящимся за границей порекомендовали держаться подальше от мест скопления людей и, при необходимости, информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях / беспорядках.



Соответствующее заявление было сделано после распоряжения ШАБАКа, согласно которому посольствам Израиля по всему миру стоит поднять уровень террористической опасности.