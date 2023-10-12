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Угроза терактов - предупреждение израильтянам и евреям по всему миру
12.10.2023 22:38 Алина Груднева

Угроза терактов - предупреждение израильтянам и евреям по всему миру

Министерство иностранных дел Израиля сделало предупреждение израильтянам и евреям по всему миру.

МИД призывает сохранять бдительность из-за высокой угрозы терактов на фоне "Дня ярости" в поддержку палестинцев, который объявлен на 13 октября.

Террористы ранее призвали сторонников по всему миру выйти на улицы и причинить вред израильтянам и евреям. МИД предупреждает, что акции могут перерасти в насилие.

Израильтянам, находящимся за границей порекомендовали держаться подальше от мест скопления людей и, при необходимости, информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях / беспорядках.

Соответствующее заявление было сделано после распоряжения ШАБАКа, согласно которому посольствам Израиля по всему миру стоит поднять уровень террористической опасности.

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