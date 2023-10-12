



Удары по Газе: Пленные боевики спецназа Нахба заговорили

В течение ночи на 12 октября ЦАХАЛ вел массированные обстрелы в Газе, и, по сообщениям палестинцев, были обнаружены десятки погибших.



Атаки основываются, в частности, на разведывательных данных, полученных от пленных террористического подразделения Нахба и передавших информацию о его личном составе и подразделениях.



Представитель ЦАХАЛа уточнил, что сегодня утром были уничтожены десятки объектов инфраструктуры и тоннелей, а также эмоциональные места подразделения. Кроме того, сегодня ночью были атакованы здания здания разведки ХАМАСа.



Член политбюро ХАМАСа Мухаммад Назаль заявил сегодня вечером в интервью телеканалу Al Jazeera: "ХАМАС избегал непосредственного участия более чем в одном боевом раунде, чтобы сохранить свои боеприпасы и возможности для этой кампании. Мы планировали ее в течение нескольких лет". В командовании тыла дали понять, что ХАМАС сокращает свои ракетные стрельбы, потому что его держат для длительной войны.