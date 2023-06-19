Удары ЦАХАЛа под Дженину засняли на видео
Армия обороны Израиля обнародовала видео сегодняшних ударов по позициям террористов в Дженине.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, силы безопасности и военная техника покинули город, завершив операцию.
"На протяжении всей операции силы вступали в бой и действовали решительно, чтобы предотвратить угрозы в этом районе. Кроме того, для спасения раненых солдат и офицеров были отправлены вертолеты ЦАХАЛа. Боевые вертолеты ИДФ также были отправлены на место происшествия и открыли огонь, чтобы оказать помощь наземным силам", - сказано в сообщении.
По словам военных, террористы вели огонь по вертолетам ЦАХАЛа. Было выявлено несколько попаданий.
"В ходе операции семеро солдат и полицейских получили ранения средней и легкой степени тяжести. Еще один солдат ЦАХАЛа был эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи с осколочным ранением. Его семья была уведомлена", - отметили военные.
במהלך הפעילות ירו בנשק קל לעבר המסוקים, זוהו מספר פגיעות.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2023
במהלך הפעילות נפצעו שבעה לוחמים באורח קל ובינוני, לוחם נוסף פונה באורח קל לטיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצע מרסיסים, משפחתו עודכנה pic.twitter.com/NkQfSohG0B