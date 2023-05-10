



Удар по пусковой установке террористов: новое видео

В сети появилось новое время сегодняшнего удара по пусковой установке террористической организации "Исламский джихад" в Газе.



Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили, что атаковали расчет ПТУРа на юге сектора Газа.



В ЦАХАЛе отметили, что эта огневая позиция использовалась отрядом террористов, автомобиль которого прошлой ночью был атакован самолетами ЦАХАЛ возле Хан-Юнис, для запуска противотанковых ракет в сторону Израиля.