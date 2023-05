Удар по пусковой установке террористов: новое видео

В сети появилось новое время сегодняшнего удара по пусковой установке террористической организации "Исламский джихад" в Газе.



Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили, что атаковали расчет ПТУРа на юге сектора Газа.



В ЦАХАЛе отметили, что эта огневая позиция использовалась отрядом террористов, автомобиль которого прошлой ночью был атакован самолетами ЦАХАЛ возле Хан-Юнис, для запуска противотанковых ракет в сторону Израиля.

IDF says it struck an Islamic Jihad ATGM launch position in southern Gaza, suspected to have been used by the cell that was hit yesterday (before it managed to carry out an attack). pic.twitter.com/4Of7ifiuOY