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Удар по Дженину: между ЦАХАЛом и политическим эшелоном произошли разногласия
22.06.2023 19:07 Алина Груднева

Удар по Дженину: между ЦАХАЛом и политическим эшелоном произошли разногласия

Относительно сегодняшнего удара по террористам в Дженине возникли разногласия между политическим эшелоном и военными.

Об этом сообщает "Едиот Ахронот".

По данным издания, в Армии обороны Израиля выступают против политики "точечных ликвидаций" с воздуха в Иудее и Самарии.

Военные утверждают, что лучший и наиболее эффективный способ уничтожения террористов — это операции при непосредственном участии сил безопасности.

В ЦАХАЛе считают, что нужно попытаться арестовать, а затем нанести удар, если террористы оказывают сопротивление, потому военные и избегают молниеносные атаки беспилотников.

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