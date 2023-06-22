



Удар по Дженину: между ЦАХАЛом и политическим эшелоном произошли разногласия

Относительно сегодняшнего удара по террористам в Дженине возникли разногласия между политическим эшелоном и военными.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот".



По данным издания, в Армии обороны Израиля выступают против политики "точечных ликвидаций" с воздуха в Иудее и Самарии.



Военные утверждают, что лучший и наиболее эффективный способ уничтожения террористов — это операции при непосредственном участии сил безопасности.



В ЦАХАЛе считают, что нужно попытаться арестовать, а затем нанести удар, если террористы оказывают сопротивление, потому военные и избегают молниеносные атаки беспилотников.