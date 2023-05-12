



Удар по дому в Газе: трое погибших, 10 раненых

Из-под завалов поврежденного от авиаудара, нанесенного ЦАХАЛом недалеко от города Газа, дома извлекли три тела.



Об этом сообщают палестинские источники со ссылкой на минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу.



Также сообщается, что ранения получили по меньше мере десять человек.



Между тем, источники сообщают, что в многоэтажке находился высокопоставленный член "Исламского джихада". Информация проверяется.



Армия обороны Израиля пока что не комментирует ситуацию, отметив лишь, что наносит удары по целям в Газе.

