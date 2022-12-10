



Уда: представители арабского сектора "в ужасе" от нового правительства

Появились новые подробности о встрече председателя ХАДАШ Айман Уда с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Депутат Кнессета призвал к "международному вмешательству" для защиты арабского сектора от Итамара Бен-Гвира, назначенного на пост министра внутренней безопасности.

"Бен-Гвир защищал и прославлял еврейских террористов, убивавших арабов, и призывал к насильственному изгнанию арабов из государства", - сказал Уда.

По словам главы ХАДАШ, Бен-Гвир получит "высокий уровень контроля над вооруженными силами, включая полицию и МАГАВ.

"Трудно переоценить тот ужас, который это уже вызвало среди арабских граждан Израиля. Это чрезвычайно опасная ситуация,

требующая международного вмешательства для защиты жизни арабских граждан", — пожаловался Уда.

Он также подчеркнул необходимость остановить волну насилия в арабском секторе, в которой он обвинил бездействие правительства.

"Причиной этой разрушительной проблемы является систематическое исключение арабских граждан из всех слоев общества израильскими правительствами", — посетовал он.