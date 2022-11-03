



Убитый в Дженине террорист причастен к убийству бойца спецназа

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что член "Исламского джихада", убитый сегодня в Дженине, был причастен к убийству опытного израильского военного.



Фарук Саламе несколько раз участвовал в открытии огня по войскам, в том числе во время рейда в мае, когда был убит боец спецназа Ноам Раз.



По словам израильских официальных лиц, Саламе также имеет связи с базирующейся в Шхеме террористической группировкой "Львиное логово" и подозревается в планировании новых обстрелов.



Полиция сообщает, что во время сегодняшней операции в лагере беженцев Дженин силы ворвались в здание, где находился Саламе, что привело к перестрелке. Саламе скрылся с места происшествия, а военные погнались за ним, во время чего он направил на них пистолет, сообщает полиция. Силы безопасности открыли огонь, убив его.



Как утверждается, силы безопасности изъяли оружие террориста, а также еще одну винтовку М-16.



Во время рейда израильские военнослужащие также задержали пятерых подозреваемых. Они были переданы ШАБАК для дальнейшего допроса.