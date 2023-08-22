



Убитый в Дженине солдат погиб от огня ЦАХАЛа



Расследование, проведенное ЦАХАЛом, установило, что солдат, погибший в ходе операции в Дженине, был поражен огнем ЦАХАЛа.



В начале недели начальнику Генерального штаба генерал-майору Герци Халеви было представлено резюме расследования гибели бойца подразделения Эгоз, старшего сержанта Давида Иегуды Ицхака, во время операции по борьбе с терроризмом в лагере беженцев Дженин.



В ходе расследования было установлено, что Ицхак пал во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине в ночь на 4 июля 2023 года, когда он был поражен огнем ЦАХАЛа после ошибочного опознания.



Инцидент произошел во время вывода сил из лагеря беженцев и в ходе перестрелки между силами и вооруженными людьми. Силы, распознавшие подозрительную фигуру и подозрительные движения в одном из зданий, открыли по ней огонь, и в результате стрельбы после ошибочной идентификации погиб Давид Иегуда Ицхак.



Выводы расследования выявили расхождения в оценке позиций сил при отходе из лагеря беженцев. Краткое изложение результатов расследования было представлено семье Ицхака. ЦАХАЛ разделяет горе семьи и будет продолжать оказание помощи семье.



Начальник Генштаба согласился с выводами расследования и заявил, что "это тяжелый и прискорбный инцидент, в котором мы потеряли солдата ЦАХАЛа во время оперативного мероприятия под обстрелом".