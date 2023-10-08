



Убили топором на глазах детей: страшные свидетельства из поселений вокруг Газы



Израиль пытается оправиться от начавшейся день назад внезапной убийственной атаки, публикуются десятки свидетельств произошедшего. Одно из них - свидетельство матери детей, спрятавшихся в убежище.



Мать рассказывает "Вчера в 8:20 утра террористы вошли в дом Двира. Он бросился на них с топором, пытался защитить своим телом двух моих детей, которые были с ним в убежище. Двира зарубили на глазах у детей. Его подруга Став тоже пыталась, но ее тоже убили. Террорист успокоил Дарью и Лави Шели, накрыл их одеялом, взял губную помаду и написал на стене: "Люди из "Аль-Кассам" не убивают маленьких детей".



“Три часа я была с Дарьей на связи, успокаивала ее, дышала вместе с ней, слышала ее тяжелое дыхание и панику", - продолжила она. Она слышит, что кто-то еще находится в доме, и я говорю ей, чтобы она не шумела, и линия открыта все время, когда я нахожусь рядом, а она находится рядом с телами, в ужасе от вида и ситуации, зовет на помощь, и ни один человек не может до нее дозвониться, пока не прилетит их ангел-хранитель".



Пришел человек, вооруженный пистолетом, рискуя жизнью ради безопасности моих детей, прибежал в дом и 9 часов присматривал за детьми, нам было немного спокойнее. Он перенес их из окна, чтобы они не видели тела, отвел в защищенное место".