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Убил террориста прицельным огнем. Рассказ полицейского в Кохав-Яаков
29.11.2022 13:37 Аркадий Бочаровский

Убил террориста прицельным огнем. Рассказ полицейского в Кохав-Яаков

Это должно было быть обычный патруль, в котором каждый день находится старший сержант Давид Йоэль, но все закончилось преследованием и нейтрализацией террориста. 

"Мы патрулировали на шоссе 60 и вдруг заметили автомобиль, который ехал без соблюдения правил и создавал угрозу движению", - сказал он. "Мы установили блокпост в Офре и продолжили преследование. Тем временем мы услышали о нападении, произошедшем в районе Псагот, и поняли, что это был автомобиль террориста. Мы открыли  прицельный огонь по колесам автомобиля и продолжили преследование".

Йоэль добавил и рассказал о моменте, когда он приблизился к автомобилю, в котором находился террорист: "На контрольно-пропускном пункте "Фокус" мы открыли прицельный огонь по автомобилю. После этого мы остановили автомобиль и разбили окно, чтобы убедиться, что террорист нейтрализован. В машине мы нашли нож".

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