



Убийство Ори Ансбахер: террорист проведет в тюрьме всю жизнь

Террористу Арафату Ирфайе, который в 2019 году убил молодую девушку Ори Ансбахер, вынесли приговор.



Убийцу приговорили к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы, сообщает Jerusalem Post.



Помимо пожизненного заключения, Ирфайя был приговорен к выплате штрафа в размере 250 000 шекелей семье Ансбахер, а также по 75 000 шекелей каждому из ее родителей и четырех оставшихся в живых братьев и сестер.



Ирфайя признался в убийстве и изнасиловании Ори Ансбахер в результате нападения, которое, по его словам, имело националистические мотивы.



В прошлом месяце террорист был признан виновным в убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, а также в незаконном въезде в Израиль.

