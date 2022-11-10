



Убийство капрала ЦАХАЛа Двира Сорека: суд вынес вердикт террористу

Военный суд Иудеи осудил последнего из пяти членов террористической ячейки Махмуда Атуна за убийство капрала ЦАХАЛа Двира Сорека, совершенное 8 августа 2019 года.

Террорист признан виновным в убийстве, а не в соучастии, несмотря на то, что физически не участвовал в совершении преступления. Он также был признан виновным в двух покушениях и других преступлениях.

Такой вердикт вынесен Атуну из-за его центральной роли в планировании и проведении террористической операции, а также его участия в вербовке одного из двух лиц, совершивших убийство.

Слушание приговора должно состояться 27 ноября.

В мае суд приговорил главаря террористической ячейки ХАМАСа Ахмада аль-Ацафра к пожизненному заключению плюс 25 лет. Также его обязали выплатить семье Сорека 1,5 миллиона шекелей.