



Убийство фанатки Гарри Поттера: трагедия от Израиля до Бостона

Израильская трагедия находит отголоски в разных частях планеты. Адвокат из Бостона Джейсон Гринберг в этот день потерял двоюродную бабушку и троюродную сестру.



12-летняя Ноя Дан, страдающая аутизмом, была убита террористами вместе со своей бабушкой. Их взяли в плен в кибуце Нир-Оз, а тела были обнаружены неподалеку Газы.



"Их убили на границе, потому что они задерживали своих похитителей. Ноя была ярой фанаткой Гарри Поттера. Ее фотография в образе Хогвартса обошла весь мир и была перепощена самой Джоан Роулинг. "Она просто обожала его", - сказал Гринберг, узнав об этом от представителей ЦАХАЛ.



По словам Мерона Рубена, генерального консула Израиля в Новой Англии, в Бостоне и по всей Новой Англии есть много других родственников, потерявших своих близких на войне.



История о преданности Нои Гарри Поттеру и ее убийстве разбила ему сердце, сказал он в телефонном разговоре с JTA. По его словам, убийство девочки, которая никому не причинила вреда, показывает бесчеловечность ХАМАС.