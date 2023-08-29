



Убийство братьев Янив в Хаваре: выдан ордер о сносе дома террориста

Во вторник, 29 августа, Армия обороны Израиля получила официальный ордер о сносе дома террориста, расстрелявшего людей в Хаваре в феврале прошлого года.



Возражения его семьи были отклонены. Родственники террориста все еще могут подать петицию в БАГАЦ, оспорив решение о сносе дома в Шхеме, однако, вероятнее всего, это им не поможет.



Что примечательно, ЦАХАЛ уже снес дом другого террориста, участвовавшего в убийстве двух братьев в Хаваре. Речь идет о теракте, в результате которого погибли Гилель и Ягель Янив.