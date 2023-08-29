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Убийство братьев Янив в Хаваре: выдан ордер о сносе дома террориста
29.08.2023 16:35 Алина Груднева

Убийство братьев Янив в Хаваре: выдан ордер о сносе дома террориста

Во вторник, 29 августа, Армия обороны Израиля получила официальный ордер о сносе дома террориста, расстрелявшего людей в Хаваре в феврале прошлого года.

Возражения его семьи были отклонены. Родственники террориста все еще могут подать петицию в БАГАЦ, оспорив решение о сносе дома в Шхеме, однако, вероятнее всего, это им не поможет.

Что примечательно, ЦАХАЛ уже снес дом другого террориста, участвовавшего в убийстве двух братьев в Хаваре. Речь идет о теракте, в результате которого погибли Гилель и Ягель Янив.

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