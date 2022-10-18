



Убийца Ноа Лазар будет пойман живым или мертвым - полиция

Глава пресс-службы полиции полковник Эли Леви в разговоре с порталом Ynet рассказал, что поиски террориста, убившего сержанта Ноа Лазар, продолжаются.



Он отметил, что "все силовые структуры привлечены к этому расследованию, террорист будет схвачен живым или мертвым".



"Следствие пытается, основываясь на показаниях задержанных, выявить инфраструктуру, готовившую теракт, определить конкретных пособников террористу и тех, кто знает, где он прячется. Нам требуется больше времени, чем в других случаях, когда удавалось добраться до террористов за несколько дней, но в итоге нам всегда удавалось их найти", - сказал Леви.



Кроме того, он отметил, что географическое положение места происшествия существенно усложняет поиски убийцы.



"Шуафат - это ворота в Самарию и Иудею. Из этого района можно скрыться в разных направлениях, и это тоже было учтено на первом этапе розыскной работы сразу же после теракта. Мы, естественно, ведем поиски повсюду, не только в Шуафате, но и во многих других местах", - подчеркнул глава пресс-службы полиции.