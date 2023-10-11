



У убитого террориста ХАМАС нашли флаг ИГИЛ

Telegram-канал South First Responders, распространяющий шокирующие кадры с мест событий в кибуцах и других районах, разрушенных в результате субботнего теракта, утверждает, что на жилете террориста, убитого во время штурма кибуца Суфа вблизи границы с Газой, солдаты обнаружили флаг террористической группировки "Исламское государство".



Подлинность фотографии не может быть подтверждена.



Израильские официальные лица неоднократно связывали ХАМАС с ИГ после нападения, хотя это сравнение в основном рассматривается как попытка объяснить масштабность злодеяний и уровень разврата, поскольку Израиль собирает поддержку для своего контрнаступления на базирующуюся в Газе группировку.



По данным Telegram-канала, флаг был найден вместе с тяжелым вооружением, включая противотанковые ракеты и гранатометы.