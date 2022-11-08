



У скончавшегося после теракта открылись раны - уже после выписки из больницы

Лидор, сын Шалома Софера, умершего утром 8 ноября от ран, полученных после ножевого ранения в результате нападения возле Кдумим две недели назад, рассказал о последних двух неделях и внезапной смерти своего отца.



"Он был дома, врачи сказали, что все в порядке и сейчас идет только восстановление - в основном психическое и физическое. Через неделю после выписки из больницы он уже был дома", - рассказывает Лидор.



"И вдруг в один момент одна из ран, которые у него были в животе от удара ножом, открылась, и в считанные секунды он потерял очень большое количество крови", - с болью описывает он. "Это случилось вчера вечером. Мы благодарны за великое чудо - он смог выхватить нож у террориста и удалиться от места нападения. Мы были уверены, что пройдет день-два, и наш сильный отец вернется, чтобы укрепить Самарию и сражаться за нашу святую землю. Но этого не произошло", - с грустью добавил он.