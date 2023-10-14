



У Газы сосредоточены такие силы, каких не видели со времен Войны Судного Дня

Сухопутная операция, к которой готовятся силы ЦАХАЛа, будет осуществлена в соответствии с рядом оперативных соображений. Среди них: эвакуация населения, нарастающий тренд снижения эффективности воздушных операций, готовность сил и, конечно, необходимость быть готовым к любому повороту на северной арене.



ЦАХАЛ подготовился к бою, оперативные планы уже утверждены, и в настоящее время идет упорядоченный процесс повышения компетентности боевых сил, наряду с ускоренным процессом закупки недостающего снабжения и оборудования.



Жители Газы потрясены и понимают, к чему они идут. Это не операции Облачный Столп и не Литой Свинец. Вокруг анклава сосредоточены такие силы, каких не было со времен Войны Йом Кипур.



В последние дни бойцы ЦАХАЛа вели бои с террористами в различных поселениях и форпостах вокруг сектора Газа.



Бойцы действовали смело и решительно, восстановив контроль над поселениями и форпостами, захватив большое количество оружия, находившегося у террористов, и эвакуировали раненых.



В настоящее время силы ЦАХАЛа, опираясь на обширную материально-техническую базу и завершив мобилизацию сотен тысяч военнослужащих, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, включающих, в частности, комплексное и скоординированное наступление с воздуха, моря и суши.



Одновременно с этим сухопутное подразделение и отдел техники и логистики ведут работы по подготовке сил ЦАХАЛа к расширению боевых действий.



В рамках подготовки материально-технического обеспечения созданы передовые логистические центры, с целью обеспечения своевременного и бесперебойного снабжения сил.



В последние дни в места сосредоточения сил были переданы необходимые для ведения боевых действий вооружения, и на данном этапе различные подразделения дивизии техники и логистики работают над завершением подготовки всего инструментария войны.



Батальоны ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам войны - с акцентом на значительную наземную операцию.



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