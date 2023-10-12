



У армии было предупреждение о том, что возможна атака в ночь на субботу

Корреспондент 13-го канала Алон Бен Давид рассказал о том, что в ночь с пятницы на субботу, за несколько часов до террористического вторжения на юг Израиля ЦАХАЛ получил предупреждение.



По его словам , была получена достоверная информация об опасениях в районе заградительных сооружений и передвижении боевиков ХАМАСа.



Эта информация привела к тому, что среди ночи старшие офицеры были разбужены и провели телефонную консультацию. Они согласились с тем, что продолжат обсуждение утром. Никакой информации на места передано не было.



Суть предупреждения неизвестна.



Амит Сегаль корреспондент 12-го канала пишет: “Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Были разведданные о готовящемся нападении, но не такого масштаба“.