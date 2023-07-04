



Тысячи жителей бегут из Дженина

Тысячи палестинцев покинули лагерь беженцев Дженин в ПА в понедельник 3 июля вечером, спасаясь от боевых действий, поскольку израильские силы проводят крупную антитеррористическую операцию. Группа экстренных служб Палестинского Красного Полумесяца сообщила, что 3000 человек были эвакуированы из густонаселенного квартала города.



“На данный момент лагерь покинули около 3000 человек”, – заявил AFP заместитель губернатора Дженина Камаль Абу аль-Роуб, добавив, что принимаются меры для их размещения в школах и других приютах в городе Дженин. По его словам, в лагере проживает около 18 000 палестинцев.



Джульетта Тома, пресс-секретарь агентства ООН по делам палестинских беженцев, подтвердила AFP, что жители лагеря уезжают.



В сообщениях палестинских СМИ также говорится, что военные перебрасывают в Дженин подкрепление. На кадрах, опубликованных в Интернете, в понедельник вечером была замечена большая колонна армейских машин, включая бульдозеры, въезжающих в этот район.



Израильские официальные лица отрицают приказ об эвакуации после того, как палестинские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ приказал жителям покинуть этот район. Представитель ЦАХАЛа Авичай Адраи заявил, что сообщения об эвакуации “необоснованны”.



Представители министерства обороны сообщили, что Армия обороны Израиля не отдавала приказ об эвакуации и что жители Дженина спасались бегством от боевых действий. По словам официальных лиц, в лагере беженцев укрылись сотни вооруженных террористов, что вызвало у жителей опасения, что они могут попасть под перекрестный огонь.