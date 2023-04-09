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Тысячи людей начинают собираться у Стены Плача
09.04.2023 07:40 Ирина Демьянова

Тысячи людей начинают собираться у Стены Плача

Тысячи людей начинают собираться у Стены Плача в Иерусалиме на полугодовую церемонию священнического благословения на фоне нарастающей напряженности.

Мероприятие проводится в  дни праздников Песах и Суккот. Обычно оно собирает десятки тысяч верующих, и после его окончания толпы людей расходятся с площади у Стены Плача в окружающие районы.

По данным 12 канала, сотрудники службы безопасности обеспокоены тем, что насилие может перекинуться на площадь у Стены Плача — по сообщениям, сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на священном месте Храмовой горы, а израильские силы не позволили некоторым верующим-мусульманам проникнуть внутрь для молитв Рамадана.

Однако оказалось, что израильские силы в мечеть не входили.
 

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