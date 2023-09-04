



Тысячам палестинцев выдадут разрешения на работу в Израиле



В последние дни в органах безопасности Израиля ведется штабная работа, направленная на изучение вопроса об увеличении круга палестинцев, приезжающих на работу в Израиль из Иудеи и Самарии - об этом сообщает портал Walla! .



По первоначальным оценкам, увеличение рабочей силы станет возможным благодаря снижению возраста палестинских холостяков, которые смогут получить разрешение на работу в Израиле, с нынешнего 27-летнего до 25-летнего, что позволит более чем 10 тыс. палестинцев работать в Израиле.



Работа штаба проходит в рамках политики разграничения сектора Газа с ХАМАСом и Иудеей и Самарией. По мнению источников в силовых структурах, Израиль должен дать надежду молодому поколению палестинцев в Иудее и Самарии, не имеющих нормальных доходов из-за высокого уровня безработицы.



Около двух лет назад аналогичная работа была проведена в оборонном ведомстве - сначала в Израиле могли работать только холостяки старше 30 лет или женатые старше 22 лет, а после одобрения правительства возраст холостяков, работающих в Израиле, был снижен до 27 лет.



Этот шаг был назван успешным, и, по утверждениям службы безопасности "позволил удержать тысячи палестинцев от терроризма и насилия и включить их в трудовой цикл, тем самым создав для них "цену потерь".