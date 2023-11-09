



Турция: ситуация в Газе - черное пятно в истории человечества

Анкара продолжает вести переговоры со многими арабскими странами относительно ситуации в Газе и оказания гуманитарной помощи.



Об этом сказал в интервью телеканалу "Аль-Джазира" вице-президент Турции Фуат Октай.



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"То, что мы наблюдаем в Газе, является черным пятном в истории человечества. Турция пытается остановить жестокость", - сказал он.



По словам Октая, десять турецких самолетов с гуманитарной помощью уже прибыли в Египет.

