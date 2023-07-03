



Турция "решительно осуждает" израильскую операцию в Дженине

МИД Турции осуждает антитеррористическую операцию Израиля в городе Дженин в Иудее и Самарии.



"Мы решительно осуждаем вторжение, совершенное сегодня израильскими силами, — говорится в заявлении МИД Турции. - Мы глубоко обеспокоены тем, что нынешняя напряженность в регионе может спровоцировать новый виток насилия после этих нападений, и мы вновь обращаемся к израильским властям с призывом действовать со здравым смыслом и положить конец таким действиям".



"Мы желаем милости Аллаха нашим палестинским братьям, погибшим в результате инцидента, скорейшего выздоровления раненым и выражаем наши соболезнования Государству Палестина и его народу", - сказано в заявлении.



Ранее сегодня ОАЭ также осудили операцию.



США и ООН выпустили предупреждения, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.