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Турция "решительно осуждает" израильскую операцию в Дженине
03.07.2023 21:55 Ирина Демьянова

Турция "решительно осуждает" израильскую операцию в Дженине

МИД Турции осуждает антитеррористическую операцию Израиля в городе Дженин в Иудее и Самарии.

"Мы решительно осуждаем вторжение, совершенное сегодня израильскими силами, — говорится в заявлении МИД Турции. - Мы глубоко обеспокоены тем, что нынешняя напряженность в регионе может спровоцировать новый виток насилия после этих нападений, и мы вновь обращаемся к израильским властям с призывом действовать со здравым смыслом и положить конец таким действиям".

"Мы желаем милости Аллаха нашим палестинским братьям, погибшим в результате инцидента, скорейшего выздоровления раненым и выражаем наши соболезнования Государству Палестина и его народу", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня ОАЭ также осудили операцию.

США и ООН выпустили предупреждения, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

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