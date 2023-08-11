



Тулькарм: в столкновениях с ЦАХАЛом один палестинец убит, четверо ранены

Согласно палестинским сообщениям, один палестинец был убит и еще четверо ранены в ходе столкновений рано утром в пятницу во время израильской операции в лагере беженцев Тулькарм.



Убитого опознали как 23-летнего Махмуда Джихада Джарада, который, по сообщению официального информационного агентства Палестинской автономии, был доставлен в больницу после смертельного ранения в грудь, где врачи констатировали его смерть.



Сообщается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.



ЦАХАЛ пока не прокомментировал результаты рейда в лагере беженцев Тулькарм.

