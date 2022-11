Трюдо осудил теракт в Иерусалиме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо "решительно осудил" сегодняшние теракта в Иерусалиме, в результате которой погиб подросток.

Об этом он написал в Twitter.

"Невероятно опечален, узнав о гибели молодого канадца в результате теракта в Иерусалиме", — сообщил Трюдо.

Он выразил соболезнования близким и родственникам подростка.

Incredibly saddened to learn about the death of a young Canadian in the terrorist attack in Jerusalem. I’m sending his family and friends my deepest condolences. I’m also thinking of those who were injured. Canada condemns this violence in the strongest possible terms.