



Трое жителей севера Израиля сливали ХАМАСу секретные данные

Трем жителям севера Израиля предъявлены обвинения в содействии созданию киберугроз против коммуникационной инфраструктуры, используемой ЦАХАЛом.

Также их обвинили в предоставлении конфиденциальной информации ячейке террористической организации в Турции.

Главный подозреваемый по делу идентифицирован как Р.А. Он работал инженером-программистом в компании Cellcom. Подозреваемый имел широкие права доступа к компьютерным и информационным системам компании.

В 2017 году он встретился с официальными лицами ХАМАСа в Турции при посредничестве оперативника группировки Ашрафа Хасана. Р.А передал ХАМАСу конфиденциальную информацию об коммуникационной инфраструктуре в Израиле, чтобы помочь террористам повредить ее во время эскалации.

В 2021 и 2022 годах он встречался с боевиком ХАМАСа Аззамом Акрой, который просил его предоставить любую информацию, которая поможет операциям террористов.

И Хасан, и Акра действуют под командованием Салеха аль-Арури, отвечающего за деятельность ХАМАСа в Иудее и Самарии. Акра запросил доступ к компьютеру и информационным системам Cellcom.

Вернувшись в Израиль, Р.А. встретился со вторым подозреваемым, идентифицированным как С.А., чтобы получить информацию об уязвимых местах в системах Cellcom. С.А., работавший внешним консультантом в Cellcom, знал, что Р.А. собирал данные для ХАМАСа, но это ему не помешало предоставить запрошенную информацию.

С 2015 года оба они начали обсуждать между собой способы отключения или нарушения работы систем Cellcom, чтобы помочь террористам.

По данным ШАБАКа, подозреваемые представляли угрозу национальной безопасности "очень реальным и серьезным образом". Их арест и допрос предотвратили попытки ХАМАСа собрать более обширную информацию и нанести ущерб Израилю.

Брат Р.А., З.А., также контактировал с Ашрафом и встречался с ним не менее трех раз. На одной из встреч Р.А. попросил З.А. передать его просьбу о защищенной связи во избежание слежки и контроля со стороны израильских властей.