



Трое граждан Британии погибли или пропали без вести в Израиле

Трое британцев либо пропали без вести, либо погибли после нападения ХАМАС на Израиль.



В частности, убит гражданин Великобритании, солдат ЦАХАЛа 20-летний Натанель Янг. Информацию об этом подтвердили его сестра Габи Шалев и посольство Израиля в Лондоне.



О британском фотографе Дэнни Дарлингтоне, который жил в Берлине, и его немецкой подруге Кэролин Бол нет вестей после того, как они отправились в бомбоубежище в кибуце Нир-Оз. По словам зятя мужчины, сегодня семья пропавшего опознала оба тела.



Также пропавшим считается 26-летний Джейк Марлоу, который занимался обеспечением безопасности на музыкальном фестивале недалеко от кибуца Реим. Перед рассветом, когда ХАМАС устроил резню, он позвонил своей матери и сообщил, что над головой летают ракеты. Тогда он выходил на связь в последний раз. По данным посольства, пока неизвестно, взят ли он в заложники, мертв или находится в больнице.



Во Франции подтвердили, что подтверждена гибель француза, который состоял в рядах ЦАХАЛа. Им оказался 20-летний молодой человек. Еще несколько граждан числятся пропавшими без вести.

