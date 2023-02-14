



Тревожная тенденция для Израиля - подростки-террористы

Последние теракты в Иерусалиме, совершенные террористами-подростками, являются тревожной тенденцией для Израиля.



Об этом говорится в материале Ynet.



В понедельник, 13 февраля, два теракта совершили подростки в возрасте 13 и 14 лет - оба жители Восточного Иерусалима. В прошлом месяце в Городе Давида нападение совершил еще один 13-летний террорист.



"Мы наблюдаем закономерность в отношении несовершеннолетних", — сказал глава полиции Израиля Коби Шабтай, посетив место нападения в лагере беженцев Шуафат.



В свою очередь, министр финансов Бецалель Смотрич, комментируя гибель раненого бойца МАГАВа, обвинил мечети, школы и соцсети в подстрекательстве к насилию против израильтян и евреев в целом.



"Дети идут убивать евреев только потому, что те евреи. Они растут в жестоком и подстрекательском обществе, которое промывает им мозги, чтобы они ненавидели Израиль", - считает Беннет.



В подтверждение его слов Международный исследовательский и политический институт IMPACT-SE проанализировал школьные материалы на предмет их соответствия установленным ЮНЕСКО стандартам мира и терпимости. В учебной программе в исламской школе для мальчиков в лагере беженцев Шуафат книги побуждают учеников жертвовать собой. В учебниках прославляют атаки террористов-смертников и утверждают, что мученичество — это "долг" в борьбе с врагами, а те, кто не жертвует собой, являются слабаками.