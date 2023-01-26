



Трехчасовой бой в логове террористов Дженина



Тринадцать палестинцев были убиты 26 января в лагере беженцев Дженин во время операции сил безопасности в этом районе средь бела дня.



Ввод сил оперативного подразделения ШАБАКа, сил ЦАХАЛа и ЯМАМа был осуществлен на основании точной разведывательной информации о террористической ячейке Исламского Джихада, планировавшей в ближайшие сроки атаки с применением огнестрельного оружия в городах внутри Израиля.



В 07:00 утра солдаты въехали в лагерь беженцев на рефрижераторном молоковозе. Они направлялись к дому - тайному убежищу террористов. Когда солдаты вошли в дом, произошла перестрелка с одним из вооруженных боевиков, но он был убит на месте. Несколько вооруженных людей, находившихся в квартире, попытались скрыться, они также были убиты в перестрелке.



Через некоторое время в районе лагеря беженцев начались беспорядки. Десятки вооруженных людей собрались на месте, где действовали силы безопасности. Силы открыли ответный огонь из снайперов и солдат на месте, что привело к гибели большего числа палестинцев.



Только после примерно трехчасового боя силы безопасности покинули лагерь беженцев. Абу Мазен назвал произошедшее "резней".



В ходе действий бойцов по окружению здания, где находились разыскиваемые лица, были выявлены два вооруженных террориста, которые выбежали из здания, и бойцы открыли по ним огонь и нейтрализовали их. Один из разыскиваемых, находившийся в здании, сдался силам на месте. Кроме того, инженерные войска проникли в здание, чтобы взорвать два взрывных устройства, которые использовали разыскиваемые лица. Начались поиски четвертого вооруженного террориста, который также был нейтрализован бойцами.



“Во время арестов были произведены выстрелы по нашим силам, которые открыли ответный огонь по вооруженным людям. Установлены ранения нескольких вооруженных людей, и расследуются заявления о дополнительных смертях в результате перестрелки. Пострадавших среди наших сил нет", - заявили в ЦАХАЛе.