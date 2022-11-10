



Трех палестинок обвиняют в запланированном обстреле – расследование ШАБАК

На этой неделе трем палестинским женщинам из Шхема, связанным с террористической группировкой “Исламский джихад”, были предъявлены обвинения в планах совершить обстрел израильских сил безопасности в ПА.



20 августа Тахрир Абу Сария, Марьям Арафат и Алаа Абу Дхраа были задержаны охраной Министерства обороны на контрольно-пропускном пункте Элиягу, недалеко от Калькилии. В багажнике их автомобиля был обнаружен заряженный самодельный пистолет-пулемет “Карло”.



Во вторник телекомпания “Кан” сообщила, что ячейка, возглавляемая 29-летней Абу Сарией, пыталась совершить нападение на израильские силы безопасности после убийства ими командира ”Бригады мучеников Аль-Аксы” Ибрагима ан-Набулси.



Согласно расследованию ШАБАК, Абу Сария завербовала двух других женщин до того, как вступила в контакт с боевиками ”Исламского джихада”, которые помогли им приобрести оружие. Трио засняло себя в головных повязках “Исламского джихада”, заявив о своем намерении умереть.



В день запланированного нападения в августе эти трое открыли огонь по военному посту возле поселения Кдумим в ПА, заметив там солдата. Однако оружие заклинило, и женщины скрылись с места происшествия в поисках другой цели.



Задержанным были предъявлены обвинения в стрельбе и спланированном нападении, и теперь они останутся под стражей до окончания судебного разбирательства.