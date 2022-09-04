



"Требуем, чтобы руководители государства проснулись и начали действовать"

Глава председателя Совета поселений и главы регионального совета Иорданской долины прокомментировал сегодняшний теракт.

"Сегодняшний теракт в Иорданской долине, к сожалению, является частью волны террора, захлестывающей в последние дни Иудею и Самарию и все государство Израиль. К сожалению, даже этот тяжелый теракт был предсказуем. В последний год мы полностью потеряли силу устрашения. Вместо того, чтобы жесткой рукой бороться с терроризмом, государство продолжает игнорировать метания камнями, палестинское незаконное строительство в зоне С и борется с поселенцами", - сказал он.

Эльхаяни пожелал скорейшего выздоровления раненым, поблагодарил и поддержал силы безопасности за неустанную работу по поимке террористов.

"Жители Иорданской долины сильны, мы продолжим здесь жить, развиваться и процветать. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым, благодарим и поддерживаем силы безопасности за неустанную работу по поимке террористов. Жители Иорданской долины сильны, мы продолжим здесь жить, развиваться и процветать", - подчеркнул он

Эльхаяни добавил, что дальнейшее развитие строительства и поселений, и жесткая реакция на каждый теракт восстановят спокойствие в этом регионе.

"Мы требуем, чтобы руководители государства проснулись и начали действовать", - резюмировал он.