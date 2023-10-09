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Трамп-младший сделал очередной выпад в сторону Украины
09.10.2023 02:30 Катя Шульц

Трамп-младший сделал очередной выпад в сторону Украины

Дональд Трамп-младший заявил, что за несколько часов  войны в Израиле он увидел больше видео, чем почти за два года в Украине.

"Как так случилось, что через несколько часов я увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем из Украины за почти 2 года?"

После этого наглого заявления глобальная геолокационная платформа, ориентированная на войну в Украине, GeoConfirmed? собрала более 23 тысяч видеороликов об украинской войне с ответом Трампу-младшему: "Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите".

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